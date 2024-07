Rafaela Silva (branco) em ação no judô nas Olimpíadas (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Publicada em 29/07/2024 - 07:49 • Paris (FRA)

Rafaela Silva conseguiu a primeira vitória no judô nas Olimpíadas. Lutando na categoria até 57kg, a brasileira superou Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, com uma linda chave de braço, e já está nas quartas de final.

Para chegar à medalha de ouro, a carioca só precisará vencer mais três lutas, diferente do que se viu com Willian Lima, que lutou cinco vezes para levar a prata. Por que isso aconteceu?

No sorteio, não há um número de atletas que consiga encaixar todos na fase de 16 avos de final. Por isso, alguns judocas são sorteados com o "bye", sem precisar da primeira luta.

Rafa, com isso, foi uma das três brasileiras a conseguir o avanço automático, economizando energia em relação às adversárias na categoria. Beatriz Souza, representante do país no +78kg, aguarda a vencedora de Ana Laura Isasi-CAN x Izayana Marenco-NIC já nas oitavas. Mayra Aguiar também foi beneficiada no sorteio, mas em partes, já que terá como oponente a número 1 do mundo, Alice Bellandi, da Itália.

Nas quartas de final, Rafaela Silva terá pela frente a perigosa Eteri Liparteliani, da Geórgia. A judoca de 32 anos venceu a medalha de ouro em 2016, no Rio de Janeiro, e tenta a vitória para seguir o sonho do bicampeonato inédito para o país.