Quem tem mais jogadores na NBA, Sérvia ou Alemanha? Equipes decidem o bronze nas Olimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 01:24 • Paris (FRA)

Depois de perder para o "Dream Team" dos Estados Unidos, a Sérvia encara a Alemanha neste sábado (10), às 6h, na disputa pela medalha de bronze das Olimpíadas de Paris. O Lance! separou uma lista dos jogadores das duas equipes europeias que atuam na NBA.

Na Sérvia, a principal estrela é Nikola Jokic. O pivô de 2,11m do Denver Nuggets venceu três vezes o prêmio de melhor jogador da NBA. Na temporada 2022/23, o jogador comandou a equipe ao título inédito da liga, com médias de 24,5 pontos e 9,8 assistências por jogo.

Além de Jokic, a Sérvia também conta com Bogdan Bogdanovic, do Atlanta Hawks; Nikola Jovic, do Miami Heat; e Vasilije Micic, do Charlotte Hornets. Na campanha das Olimpíadas, os sérvios bateram Austrália, Sudão do Sul e Porto Rico, e perderam duas vezes para os EUA.

Pelo lado alemão, o principal jogador é o armador Dennis Schroder, do Brooklyn Nets. Apesar de não ser badalado como Jokic, o jogador de 30 anos tem números consistentes na NBA, tendo feito a melhor temporada da carreira em 2017/2018, pelo Atlanta Hawks.

Schroder também passou por Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder, Boston Celtics, Houston Rockets e Toronto Raptors. Além do armador, a Alemanha também conta com Daniel Theis, do New Orleans Pelicans; e com os irmãos Franz e Moritz Wagner, do Orlando Magic.