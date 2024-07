Quem é Mafê Costa, esperança de medalha do Brasil nas Olimpíadas?

Mafê Costa conquistou três medalhas no último Pan-Americano (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)







27/07/2024

Mafê Costa se classificou para a final dos 400m livre feminino e é esperança de medalha do Brasil neste sábado (27) de Olimpíadas. A carioca de 21 anos se destacou no Pan-Americano de 2023 e bateu o recorde sul-americano dos 200m livres.

Maria Fernanda Costa, a Mafê Costa, nasceu no dia 5 de setembro de 2002 e começou sua carreira internacional quando participou do Campeonato Mundial Júnior de Natação da FINA de 2019, realizado em Budapeste, Hungria.

Em 2021, Mafê passou a fazer parte da equipe que treina com Fernando Possenti, treinador Campeão Olímpico e começou a mostrar evolução. Em junho de 2023, ela foi campeã brasileira no Troféu Brasil nos 200m livre com o tempo de 1m57s76 e nos 400m livre com o tempo de 4m06s85.

No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2023, realizado em Fukuoka, no Japão, ela chegou à final do revezamento 4 × 200 metros livre feminino, terminando na 8ª colocação. Ela também terminou em 12º nos 400 metros livre feminino, em 20º nos 200 metros livre feminino, e em 24º nos 200 metros borboleta feminino.

Mafê Costa teve um desempenho espetacular nos Jogos Pan-Americanos de 2023, realizados em Santiago, Chile. A brasileira conquistou três medalhas de prata nos 400 metros livres femininos com o tempo de 4m06s68, na Nos 200 metros livre feminino com o tempo de 1m58s12, e no revezamento 4x200m.

No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2024, Mafê se classificou para a final dos 400m livre com o 4º melhor tempo, quebrando o recorde sul-americano com o tempo de 4m05s52. Na decisão, Maria bateu novamente o recorde sul-americano, agora com a marca de 4m02s86, e terminou a prova na 4ª colocação. Nos 200m livre, a brasileira marcou 1m57s11 nas semifinais, quebrando o recorde sul-americano, obtendo o índice olímpico e o melhor resultado do Brasil na história da prova.

Nos 200m livre feminino, o Brasil nunca havia classificado ninguém para uma final. Na final, Mafê conseguiu o tempo de 1m56s85 e terminou na 5ª colocação. No revezamento 4 × 200 metros livre, a equipe composta por Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini, Aline Rodrigues e Gabrielle Roncatto obteve um resultado histórico, alcançando o 4º lugar. O quarteto formado por Costa, Balduccini, Rodrigues e Ana Carolina Vieira também terminou em 6º lugar nos 4x100m livre, igualando o melhor resultado do Brasil em campeonatos mundiais nesta prova.

Em 7 de maio de 2024, disputando a Seletiva Olímpica de Natação do Brasil, ela bateu o recorde sul-americano dos 200m livres com a marca de 1m56s37. Em 11 de maio, na mesma competição, ela bateu o recorde brasileiro dos 800m livres com o tempo de 8m28s92.

Agora, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Mafê Costa garantiu vaga na final dos 400m com o quinto melhor tempo da prova qualificatória. A brasileira fez o tempo de 4min3seg47 e se tornou a primeira brasileira a chegar na decisão olímpica da modalidade.

A decisão dos 400m livre feminino acontece ainda neste sábado (27), às 15h50 (de Brasília).