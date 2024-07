Quem é Guilherme Costa, o cachorrão, esperança de medalha do Brasil nas Olímpiadas

Guilherme Costa conquistou quatro medalhas no último Pan-Americano (Foto: Manan VATSYAYANA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 11:48 • Paris (FRA)

Finalista nos 400m livre da natação das Olímpiadas, Guilherme Costa é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil neste sábado (27). O carioca de 25 anos começou sua carreira profissional em 2017 e já coleciona diversos bons resultados e teve um excelente Pan-Americano em 2023.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Guilherme Costa nasceu no dia 1 de outubro de 1998 e começou sua jornada na natação profissional no Mundial de Esportes Aquáticos de 2017, em Budapeste, Hungria. Nos 1500m, o brasileiro ficou na 19º colocação. No Rio Open daquele ano, Guilherme quebrou o recorde sul-americano dos 1500 metros livres, com um tempo de 14m59s01.

➡️ Olimpíadas: Guilherme Costa, o ‘Cachorrão’, vai à final dos 400m livre com segundo melhor tempo na natação

Guilherme seguiu colecionando bons resultados, como o ouro nos 400m e a medalha de prata nos 1500m livre nos Jogos Sul-Americanos de 2018. No ano seguinte, nos Jogos Pan-Americanos, o carioca conquistou seu primeiro grande resultado da carreira ao vencer a medalha de ouro nos 1500 metros livres, com um tempo de 15m09s93. O Brasil não ganhava esta prova nos Jogos Pan-Americanos desde que Tetsuo Okamoto a venceu na primeira edição dos Jogos, em 1951.

O brasileiro conseguiu vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ao vencer a seletiva de 400m, batendo o recorde sul-americano, com o tempo de 3m45s85. Nas Olímpiadas, Costa quase quebrou o recorde sul-americano nas eliminatórias dos 400 metros livres, com o tempo de 3m45s99.

Ele terminou em 11º lugar, a 0,32s de conseguir uma vaga na final. Nos 800 metros livres, ele quebrou o recorde sul-americano nas eliminatórias com o tempo de 7m46s08, se classificando em 5º lugar para a final. Terminou em 8º na final dos 800m livres, e posteriormente, em 13º na eliminatória dos 1500m livres.

Em 2022, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, Guilherme se tornou o primeiro brasileiro e sul-americano na história a ganhar uma medalha na prova dos 400 metros livres, obtendo o bronze com o tempo de 3min43s31, novo recorde Sul-Americano. Foi a primeira medalha obtida por um sul-americano nos 400 m livre masculinos, em uma grande prova internacional, desde o argentino Alberto Zorrilla nas Olimpíadas de 1928.

➡️ Natação nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir à final de Guilherme Costa, o ‘Cachorrão’

Nos 800m livre, Costa quebrou o recorde sul-americano com o tempo de 7m45s48, terminando em 5º lugar, a melhor posição já obtida por um sul-americano na prova. Nos 1500m livres, ele quebrou o Recorde Sul-americano nas eliminatórias com a marca de 14m53s03, passando em 4º para a final. Na final, Costa destruiu o recorde sul-americano, baixando o mesmo em mais de 4 segundos, com o tempo de 14m48s53, terminando em 6º lugar. Após as provas de piscina, ele nadou em águas abertas, na Equipe Mista de Revezamento 6km, onde o Brasil terminou em 5º lugar.

Guilherme continuou fazendo história e, no Troféu José Finkel, quebrou o recorde sul-americano em piscina curta nos 800 metros livres com o tempo de 7m41s23, e nos 1500 metros livres com o tempo de 14m39s42.

Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, realizados em Santiago, Chile, Guilherme Costa conquistou 4 medalhas de ouro nos 400 metros livres masculinos, com o tempo de 3m46s79, recorde dos Jogos Pan-Americanos; nos 800 metros livre masculino, com o tempo de 7m53s01, recorde dos Jogos Pan-Americanos; nos 1.500 metros livres masculino, com o tempo de 15m09s29; e nos 4 x 200 metros livre masculino, com o tempo de 7m07s53, recorde dos Jogos Pan-Americanos.

(Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2024, manteve-se entre os melhores do mundo, terminando em 4º lugar nos 400 metros livres. Colocando pela primeira vez os 200m livre em sua lista de provas, chegou à final com o tempo de 1m46s06 (índice olímpico) nas semifinais, sendo apenas o 2º brasileiro na história a chegar à final do Mundial nesta prova.

Com o calendário de Doha tendo sido feito com diversas provas de estilo livre excessivamente acumuladas nos primeiros dias, ele nadou as eliminatórias dos 800m livre, mas acabou ficando sem energia para terminar a prova. Na final dos 200m livre, à noite, terminou em 8º com o tempo de 1m46s87. Como ele não se classificou para a final dos 4x200m livre, seu treinador optou por retornar imediatamente aos treinos, dando continuidade à preparação para os Jogos Olímpicos, retirando-o da prova dos 1500m livre.

Agora, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Guilherme Costa garantiu vaga na final dos 400m com segundo melhor tempo da prova qualificatória. O brasileiro fez o tempo de 3m44s23 e só foi superado pelo alemão Lukas Maertens, com a marca de 3m44s13.

➡️ Por que Cachorrão?

A decisão dos 400m livre masculino acontece ainda neste sábado (27), às 15h40 (de Brasília). Além de Guilherme Costa e de Lukas Maertens, estão classificados o também alemão Oliver Klemet, os australianos Elijah Winnington e Samuel Short, o estadunidense Aaron Shackell, o chinês Liwei Fei e o sul-coreano Woomin Kim.