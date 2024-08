Quem é Gabi Portilho, heroína do Brasil nas Olimpíadas?

Atacante fez o gol da classificação (Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 18:09 • Paris (FRA)

A autora do gol do 1 a 0 na vitória do Brasil sobre a França, pelas quartas de final das Olimpíadas de Paris, Gabi Portillo, viralizou na web. A jogadora do Corinthians é atleta de confiança do treinador Arthur Elias e foi o grande "talismã" da classificação da Seleção Brasileira.

➡️Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Gabrielle Jordão Portilho tem 29 anos e é umas das grandes jogadoras do futebol brasileiro. No Corinthians desde 2020, a atacante foi campeã brasileira quatro vezes com o Timão, além da Libertadores em 2021 e 2023.

Pela Seleção, a jogadora já venceu um Copa América e disputa agora as Olimpíadas no time titular. A classificação nas quartas de final garante mais duas partidas para a atacante, que sonha em chegar em uma final e disputar o ouro.