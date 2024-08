‘Cristo’ não foi o único; entenda veto a sol em prancha de rival de Gabriel Medina nas Olimpíadas

Chumbinho e Robinson tiveram problemas com prancha nas Olimpíadas (Fotos: Reprodução e AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 17:46 • Paris (FRA)

A prancha de Jack Robinson, adversário de Gabriel Medina nas semifinais do surfe nas Olimpíadas, foi vetada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) durante os Jogos. O caso remete ao do brasileiro João Chianca, que teve o equipamento barrado antes da competição por expor a imagem de um Cristo. A alegação era de que o uso de imagens religiosas são proibidas no torneio. No caso do australiano, o motivo do veto foi uma imagem considerada ofensiva para asiáticos.

Dias antes de competir, Jack Robinson postou no Instagram a imagem de sua prancha, com design de um sol nascente vermelho. Na legenda da publicação, que foi apagada, o australiano escreveu: "Dois dias para ação, prancha inspirada por inteligência artificial.".

O design é uma homenagem a Andy Irons, um dos maiores surfistas havaianos da história, que surfava com a imagem de um sol nascente vermelho na prancha. Irons conquistou três campeonatos mundiais, mas morreu de forma inesperada em 2010, por parada cardíaca.

A imagem do sol nascente vermelho é considerada ofensiva em alguns locais da Ásia, onde é associada ao Japão do péríodo da Segunda Guerra Mundial.

(Fotos: Reprodução)

A possível irregularidade da prancha de Robinson foi denunciada pelo técnico da equipe sul-coreana de surfe, Song Mim. A Coreia do Sul foi um dos países que foram atacados pelo Japão durante a guerra. Mim até reconhece a homenagem a Irons, mas decidiu reportar.

O Comitê Olímpico Australiano acatou a denúncia sul-coreana e pediu para Jack trocar a prancha. Agora, o australiano pintou o equipamento totalmente de vermelho, tirando as partes em branco.

Esta não foi a primeira vez que uma prancha foi vetada nessas Olimpíadas. O equipamento de João Chianca, o Chumbinho, também gerou polêmica. No caso, o veto foi por conta da imagem do Cristo Redentor. Considerada uma imagem religiosa, contrariaria o regulamento do COI.