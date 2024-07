Quem é Diogo Soares, ginasta brasileiro finalista nas Olimpíadas?

Diogo foi destaque nas categorias de base e subiu para categoria adulta (Foto: Photo by Paul ELLIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 11:38 • Rio de Janeiro

Participando da sua segunda edição de Olimpíadas, Diogo Soares foi o único brasileiro a se classificar para a final do individual geral da ginástica artística masculina em Paris, que será disputada nesta quarta-feira (31).

O ginasta se classificou em 19° lugar e ficou entre os 24 ginastas classificados, de 96 participantes. Essa é a segunda classificação consecutiva de Diogo em finais de Olimpíadas na categoria individual geral.

O companheiro de Diogo, Arthur Nory, não se classificou para nenhuma final. (Foto: Gabriel BOUYS/AFP)

Nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, Diogo começou na ginástica aos quatro anos, influenciado pela sua irmã Driele Soares, ex-ginasta. Atualmente ele reside no Rio de Janeiro, pois é atleta do clube de ginástica do Flamengo.

Aos 22 anos, Diogo já acumula títulos de expressão. O ginasta é bi-medalhista do Pan-Americano e foi bronze no Mundial juvenil. Nas categorias de base, Diogo se destacou ao conquistar duas medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018 e agora quer conquistar a sua medalha nas Olimpíadas de Paris 2024. Para isso, o atleta deve se arriscar mais nas suas séries da grande final.

A estratégia adotada pelo atleta na qualificatória foi optar por séries mais simples para garantir a classificação sem correr grandes riscos. Seguindo essa estratégia, Diogo pontuou 14.200 no salto sobre a mesa executando uma dupla pirueta, 14.133 na barra fixa, 13.933 nas paralelas, 13.033 nas argolas cravando a saída,13.100 no solo e 13.600 no cavalo com alças.



