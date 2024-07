Eliminado das Olimpíadas, Arthur Nory responde se pretende encerrar a carreira

Arthru Nory é eliminado na barra fixa nas Olimpíadas de Paris 2024 (Crédito: Ricardo Bufolin/CBG)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 11:13 • Paris (FRA)

Esperança de medalha para o Brasil, o ginasta Arthur Nory se despediu precocemente das Olimpíadas de Paris. O atleta não conseguiu ter uma boa atuação na qualificatória da barra fixa e foi eliminado da competição sem se classificar para a final.

Na apresentação, o brasileiro cometeu um erro logo no início, que prejudicou a nota final. Com 12.900 pontos, Nory não ficou entre as oito melhores notas da competição qualificatória e perdeu a chance de conquistar uma medalha.

Logo após o a eliminação em Paris, o ginasta lamentou o resultado. Nory destacou o nível alto de disputa na categoria como principal dificuldade. Sem estar inscrito em outras modalidades da ginástica artística, o atleta se despediu dos Jogos Olímpicos neste sábado.

- Não tinha uma série mais fácil. Se fosse mais fácil, não iria me colocar na final. A gente sabe como é a competição, principalmente na barra fixa. O nível subiu demais. Agora é trabalhar bastante. Quero voltar em Los Angeles com a equipe completa - afirmou o medalhista dos Jogos Rio-2016 no solo.

Por outro lado, Diogo Soares teve um grande desempenho. O brasileiro conseguiu obter as notas 14.200 (salto sobre a mesa); 13.033 (argolas), 14.133 (barra fixa), 13.933 (paralelas), 13.100 (solo) e 13.600 (cavalo com alças). Na soma dos resultados, o piracicabano fica com 81.999, média que está no patamar dos últimos finalistas. O ginasta espera os outros resultados do dia para saber se irá disputar medalha.