Quem é Bárbara Domingos, promessa do Brasil na ginástica rítmica nas Olimpíadas?

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 11:02 • Rio de Janeiro

Bárbara Domingos é o principal nome da ginástica rítmica brasileira. Com apenas 24 anos, Babi chega nas Olimpíadas de Paris como a única representante do Brasil no individual geral e desponta como a grande promessa do Brasil na modalidade.

O pré-olímpico de Babi foi o melhor possível. O ano de 2023 foi o melhor da sua carreira, a curitibana de 1,67m foi gigante na arena e conquistou o tri-campeonato Pan-Americano, sendo ouro no individual geral, bola e fita em Santiago, no Chile.

Além do pan, Bárbara Domingos subiu a um pódio inédito na história do Brasil, quando ficou em terceiro lugar na fita em duas etapas da Copa do Mundo.

Nesta quinta-feira (08), Bárbara Domingos será a única representante do Brasil na classificatória do individual geral e tem as suas séries muito artísticas e expressivas como trunfo para buscar uma vaga na final, competindo nos quatro aparelhos: bola, arco, fita e massas.

Bárbara Domingos é conhecida pela sua expressividade nas coreografias (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Com o olhar voltado para os Jogos de Paris, Barbara Domingos é uma figura a ser acompanhada de perto. Sua presença nas Olimpíadas não é apenas uma conquista pessoal, mas também um marco para a ginástica rítmica brasileira, que continua a crescer e a brilhar no cenário internacional.