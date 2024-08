Olimpíadas hoje: o Brasil tem chances de medalha nesta quinta-feira (8)?

Ana Marcela Cunha busca o bicampeonato olímpico (Foto: Divulgação / COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 20:06 • Paris (FRA)

As Olimpíadas de Paris estão chegando ao fim - restam apenas quatro dias de competições. O Brasil busca conquistar mais medalhas na reta final e se aproximar do desemenho da edição anterior, em Tóquio, quando acumulou 21 pódios. A seguir, o Lance! mostra as chances de medalha dos atletas brasileiros nesta quinta-feira (8).

Águas abertas: atual campeã olímpica, Ana Marcela Cunha busca o bicampeonato na maratona aquática nesta quinta-feira. A brasileira não é tão favorita quanto em Tóquio, mas tem tudo para conseguir mais um pódio. A corrida acontece às 2h30 (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Canoagem: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann podem conquistar, em dupla, a medalha na canoagem C2 500m. Antes, porém, precisam passar pela semifinal, prevista para começar às 6h20. A final acontece precisamente duas horas depois.

Atletismo: o Brasil tem apenas um representante em finais do atletismo nesta quinta-feira. Luiz Maurício da Silva, que quebrou recorde sul-americano, disputa a decisão do lançamento de dardo às 15h25. O brasileiro não está entre os favoritos, mas pode surpreender.

➡️ Alison dos Santos dá susto, mas consegue vaga na final das Olimpíadas

Taekwondo: dois lutadores de taekwondo defendem o Brasil no dia olímpico: Netinho e Maria Clara Pacheco. Os atletas disputam oitavas, quartas, semi e final em sequência. O representante masculino é oitavo lugar no ranking mundial da categoria 68 kg, enquanto a feminina é 18ª colocada na categoria até 57 kg. As decisões acontecem a partir das 16h.