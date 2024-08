Aaron Russell em ação nas Olimpíadas (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 12:51 • Paris (FRA)

Os Estados Unidos enfrentam o Brasil nas quartas de final do vôlei masculino nas Olimpíadas de Paris, e têm em Aaron Russell uma de suas grandes esperanças para o duelo. O ponteiro está de volta aos Jogos após ser desfalque em Tóquio, e quer protagonizar uma história de medalha para os norte-americanos.

Por isso, o Lance! conta um pouco sobre a trajetória de um dos astros da experiente equipe estadunidense que briga pelo ouro nas quadras de Paris.

✅ FICHA DO JOGADOR

🧔‍♂️ Idade: 31 anos

📆 Data de nascimento: 4 de junho de 1993

📍 Local: Baltimore, Estados Unidos

⚖️ Peso: 98kg

📏 Altura: 2,05m

🏐 Posição: Ponteiro

Russel iniciou sua carreira no voleibol universitário, participando da Division One da NCAA com a Universidade de Pensilvânia. Posteriormente, assinou seu primeiro contrato profissional com o tradicional Perugia, da Itália, onde se destacou com três títulos nacionais. Posteriormente, girou em outros clubes do país (Itas Trentino e Piacenza), até chegar ao Japão, onde jogou pelo JT Thunders; atualmente, pertence ao polonês Warta Zawiercie.

Sua carreira com os Estados Unidos começou em 2014, e dois anos depois, fez parte da equipe que ganhou o bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em Tóquio, seria um dos nomes da lista, mas uma lesão o tirou de ação. Retornou aos Jogos em 2024, e foi o cara da vitória sobre a Argentina, por 3 a 0, na estreia.

Falando nos Jogos Olímpicos do Rio, Aaron ganhou status de vilão em quadra. Na vitória sobre o Brasil, ainda na fase de grupos, o ponteiro fez sinal de silêncio para a torcida presente no Maracanãzinho. O resultado, porém, foi negativo: além de ter suas contas invadidas nas redes sociais, viu a Seleção de Bernardinho superar as adversidades e ocupar o lugar mais alto do pódio em casa.

👀 Veja o histórico do craque:

🏆 OLIMPÍADAS

🥉 Bronze - Rio-2016

🏆 COPA DO MUNDO DE VÔLEI

🥇 Ouro - 2015

🥉 Bronze - 2019

🥇 Ouro - 2023

🏆 CAMPEONATO MUNDIAL

🥉 Bronze - 2018

🏆 LIGA DAS NAÇÕES

🥉 Bronze - 2018

🥈 Prata - 2019

🥈 Prata - 2022

🥈 Prata - 2023

🏆 LIGA MUNDIAL

🥉 Bronze - 2015

⚔️ O CONFRONTO

A Seleção Brasileira de Vôlei masculino garantiu vaga nas quartas e irá enfrentar os Estados Unidos, nas Olimpíadas, em Paris, na França. O duelo será realizado na segunda-feira (5), às 16h (Horário de Brasília). A transmissão será pela TV Globo, SporTV e Cazé TV. A partida vale vaga na semifinal.