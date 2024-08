Quem é Torey Defalco, destaque dos EUA no vôlei nas Olimpíadas?

Torey DeFalco é um dos destaques da equipe dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 09:06 • Rio de Janeiro

O Brasil enfrenta os Estados Unidos nas quartas de final do vôlei masculino das Olimpíadas, nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), em Paris. Liderada pelo ponta Torey Defalco, a equipe norte-americana chega para o confronto como favorita após se classificar na primeira colocação do Grupo C. Os brasileiros se classificaram entre os três melhores primeiros colocados.

Quem é Torey Defalco? 🤔

Atualmente com 27 anos, o ponteiro da equipe dos Estados Undios é um dos principais nomes da posição no volei. Ele é um dos responsáveis pelo sucesso recente da equipe norte-americana. Ao todo, são sete medalhas em torneios com o país.

Em mundiais, ele conquistou duas medalhas pelos Estados Unidos, sendo um ouro (Japão 2023) e uma bronze (2019). Na Liga das Nações, foram três presenças no pódio, duas pratas (Bolonha-2022 e Gdansk-2023) e uma bronze (Lille-2018). Além das conquistas nos principais torneios de vôlei, Defalco também foi ouro (Charleston-2023) e prata (Winnipeg-2019) no Campeonato NORCECA.

Nas Olimpíadas, o norte-americano ainda não sabe o que é conquistar uma medalha. A primeira aparição olímpica do ponteiro aconteceu nos Jogos de Tóquio, em 2020. Na campanha, os Estados Unidos caíram ainda na fase de grupos.

Em paris, o ponteiro busca a primeira medalha olímpica. Até o momento, a equipe norte-americana foi imbatível no torneio e passaram na primeira colocação do Grupo C com três vitórias e nenhuma derrota. Por outro lado, o Brasil perdeu para Polônia e Itália. Com os resultados, a equipe de Bernadinho passou como uma das melhores terceiras colocadas após vencer o Egito na última rodada.