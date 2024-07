Quando será a estreia de Gabriel Medina nas Olimpíadas?

(Foto: Thiago Diz/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro

Apesar da vaga olímpica ter sido conquistada com uma certa dificuldade, Gabriel Medina é um grande favorito à conquista de medalha olímpica no Surfe. Isso, pois a modalidade será disputada no Taiti, águas onde Gabriel tem grande facilidade em competir. No circuito mundial, disputado lá, Medina tem dois títulos e quatro vice-campeonatos em oito participações.

(Foto: Daniel Smorigo/World Surf League)

Com as expectativas altíssimas pela estreia de Medina, a pergunta que não quer calar é: quando será a primeira bateria do atleta nas Olimpíadas? o Lance! te deixa por dentro da agenda do surfe masculino nos Jogos Olímpicos; confira

27/07: 1ª rodada - 14h

28/07: 2ª rodada - 18h48

29/07: 3ª rodada - 14h

30/07:

Quartas - 14h

Semifinais - 18h48

Bronze - 21h12

Final- 22h34