Conheça os seis atletas classificados do surfe brasileiro para os Jogos Olímpicos de Paris

Gabriel Medina é um dos favoritos ao ouro olímpico no surfe (Foto: Thiago Diz / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil classificou seis surfistas para os Jogos Olímpicos de Paris, três mulheres e três homens. A modalidade será disputada fora da França, em Teahupo’o, no Taiti. Os representantes brasileiros serão Tatiana Weston-Webb, Luana Silva, Tainá Hinckel, Filipe Toledo, João Chianca e Gabriel Medina.

Tati, Filipinho e Chumbinho se classificaram através do desempenho na Liga Mundial de Surfe (WSL) de 2023. Luana Silva, Tainá Hinckel e Gabriel Medina garantiram a vaga por meio do ISA Games, torneio mundial por equipes.

Tatiana Weston-Webb, de 28 anos, representa o Brasil na disputa feminina do Circuito Mundial desde 2016. Luana Silva, de apenas 20 anos, entrou para a elite do surfe em definitivo na atual temporada. Por fim, Tainá Hinckel, de 21 anos, ainda não tem vaga fixa no CT, mas foi campeã brasileira em 2023.

Apesar de ter sido o último a garantir vaga, Gabriel Medina chega como o grande favorito entre os brasileiros. O tricampeão mundial tem ótimo histórico no Taiti e é o 8º colocado do ranking mundial em 2024.

Atual bicampeão mundial, Filipe Toledo decidiu sair da disputa do Circuito Mundial para cuidar da saúde mental. No entanto, continuou se preparando para os Jogos Olímpicos. João Chianca, finalista da WSL na última temporada, teve um 2024 muito complicado. O brasileiro sofreu um acidente no final do ano passado e perdeu diversas etapas do CT enquanto se recuperava.

O Surfe estreou nas Olimpíadas na última edição, em Tóquio, na qual o brasileiro Italo Ferreira se consagrou o primeiro campeão olímpico da modalidade. O surfista potiguar, porém, não conseguiu vaga nos Jogos de Paris.