Quais são os clubes dos brasileiros que ganharam medalha nas Olimpíadas de Paris?

Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 11:17 • Paris (FRA)

As Olimpíadas mexem com a paixão do público brasileiro, claro, e às vezes se misturam também com o fanatismo pelo futebol. Torcedores comemoram as vitórias de atletas que defendem os seus clubes do coração em outras modalidades ou que compartilham a adoração pelo mesmo time. Pensando nisso, o Lance! traz abaixo uma lista com o clube esportivo defendido por cada medalhista olímpico, seguido do time de futebol de coração do mesmo esportista.

Rebeca Andrade: medalhista de bronze na Ginástica por equipes e de prata no individual geral e no salto - Flamengo/RJ; Time do coração: Flamengo ou Corinthians

Lorrane Oliveira: medalhista de bronze na Ginástica por equipes - Flamengo/RJ; Time do coração: Flamengo

Flávia Saraiva: medalhista de bronze na Ginástica por equipes - Flamengo/RJ; Time do coração: Flamengo

Julia Soares: medalhista de bronze na Ginástica por equipes - CEGIN/PR; Time do coração: Coritiba

Jade Barbosa: medalhista de bronze na Ginástica por equipes - Flamengo/RJ; Time do coração: Flamengo

Beatriz Souza: medalhista de ouro no individual e de bronze por equipes no Judô - Pinheiros/SP; Time do coração: Não declarado

Larissa Pimenta: medalhista de bronze no individual e por equipes no Judô - Pinheiros/SP; Time de coração: Não declarado

A judoca Larissa Pimenta defende o Pinheiros (Foto: Divulgação / Pinheiros)

Daniel Cargnin: medalhista de bronze no Judô por equipes - Sogipa/RS; Time do coração: Grêmio

Guilherme Schimidt: medalhista de bronze no Judô por equipes - Minas Tênis Clube/MG; Time do coração: Não declarado

Ketleyn Quadros: medalhista de bronze no Judô por equipes - Sogipa/RS; Time do coração: Não declarado

Leonardo Gonçalves: medalhista de bronze no Judô por equipes - Sogipa/RS; Time do coração: Não declarado

Rafael Silva (Baby): medalhista de bronze no Judô por equipes - Pinheiros/SP; Time do coração: Não declarado

Rafael Macedo: medalhista de bronze no Judô por equipes - Sogipa/RS; Time do coração: Corinthians

Rafaela Silva: medalhista de bronze no Judô por equipes - Flamengo/RJ; Time do coração: Flamengo

Rafaela Silva torce pelo mesmo clube que defende no judô (Foto: Divulgação / Flamengo)

Willian Lima: medalhista de prata no individual e de bronze por equipes no Judô - Pinheiros/SP; Time de coração: Não declarado

Caio Bonfim: medalhista de prata na Marcha Atlética - Time do coração: Vasco

Rayssa Leal: medalhista de bronze no Skate Street - Time do coração: Corinthians

Bia Ferreira: medalhista de bronze no Boxe - Time do coração: Não declarado