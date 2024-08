Não é o Flamengo: web ‘resgata’ amor antigo de Rebeca Andrade por time da Série A

Web recuperou amor antigo de Rebeca Andrade pelo Corinthians (Foto: Luiza Moraes/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 06:00 • Paris (FRA)

Clube de Rebeca Andrade, o Flamengo parece não ter sido o time do coração da ginasta na infância. Nas redes sociais, internautas recuperaram publicações antigas da medalhista se declarando ao Corinthians. Os comentários no perfil da atleta no Facebook são de dezembro de 2012.

➡️Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Rebeca Andrade nasceu em Guarulhos, São Paulo, e se mudou para o Rio de Janeiro para se tornar atleta do Flamengo em 2011, quando tinha 12 anos. Os prints dos comentários da medalhista olímpica sobre o Corinthians viralizaram entre os alvinegros na noite da última sexta (2).

Em publicações mais recentes no perfil no Instagram, Rebeca tem citado carinho e amor pelo Flamengo, com quem tem contrato até o fim do ano. De acordo com o jornal "O Globo", o Rubro-Negro tem intenção de renovar o vínculo com a medalhista olímpica.

➡️Simone Biles dá nova declaração sobre Rebeca Andrade e esquenta final no salto; veja

A ginasta brasileira já conquistou duas medalhas até aqui em Paris: um bronze na disputa por equipes, e uma prata no individual geral, vencido pela norte-americana Simone Biles. Neste sábado (3), Rebeca Andrade disputa a final do salto e pode subir ao pódio mais uma vez.

Veja os comentários nas redes sociais: