Saiba o recorde olímpico que dura mais tempo

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 06:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Conhecido por ser o maior evento de esportes do mundo, as Olimpíadas também são marcadas por seus recordes e feitos históricos. Algumas das marcas são quebradas a cada edição dos Jogos, mas outras seguem até hoje e muito dificilmente serão superadas.

O recorde olímpico que dura mais tempo é o de Bob Beamon. Nas Olímpiadas da Cidade do México, em 1968, o americano pulou para 8,90m no salto em distância. Como a cidade mexicana fica na altitude, onde existe menos resistência do ar já que o mesmo é rarefeito, este fato colaborou para a obtenção da marca.

Na ocasião, ele bateu o recorde mundial por 55 cm e nem percebeu direito na hora. O medidor instalado ao lado da caixa de areia não deu conta de medir o salto, e os juízes tiveram que voltar ao sistema antigo de medição, com fitas métricas. A competição foi paralisada por 20 minutos, houve checagem e rechecagem do salto até o anúncio oficial do feito, que fez Beamon desabar no chão de emoção.