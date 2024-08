Olimpíadas: semis do surfe com Medina e Tati Weston-Webb sofrem alteração; veja

Gabriel Medina está na semifinal do surfe nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jerome BROUILLET/AFP)







Publicada em 02/08/2024 - 06:00 • Teahupo'o (TAI)

Classificados para as semifinais do surfe nas Olimpíadas de Paris, Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb entrarão em ação novamente apenas no sábado (3). A organização do evento cancelou as baterias que ocorreriam nesta sexta-feira (2) por conta das más condições climáticas para a modalidade.

Para sábado, há previsão de ondas melhores em Teahupo'o, no Taiti. A brasileira Tati Weston-Webb enfrenta a costarriquenha Brisa Hennessy a partir das 15:48, na segunda semifinal feminina. Antes, às 15h12, a norte-americana Caroline Marks encara a francesa Johane Defay.

No masculino, as semifinais devem ocorrer um pouco mais cedo, a partir das 14h, com Alonso Correa, do Peru, contra Kauli Vaast, da França. Às 14h36, se enfrentam Gabriel Medina e Jack Robinson, da Austrália. As finais estão previstas para o mesmo dia, às 17h no masculino e 18h12 no feminino.

Para chegar à semifinal, Tati Weston-Webb passou por Candelaria Resano (NIC), pela favorita Caitlin Simmers (EUA) e por Nadia Erostarbe (ESP). Já Gabriel Medina bateu Connor O'Leary (JAP), Bryan Perez (ELS), Kanoa Igarashi (JAP) e o brasileiro João Chianca, o "Chumbinho".