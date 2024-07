Vôlei nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir a Brasil x Itália

Seleção Brasileira de Vôlei Masculino na Liga das Nações 2024 (Foto: FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 05:00 • Paris (FRA)

Os Jogos Olímpicos de Paris chegaram para o vôlei brasileiro, que fará a sua primeira partida pelo Grupo B contra a Itália. A partida é um clássico da modalidade e será realizada neste sábado (27), às 8h00, na Arena 1 Paris Sul, na França. A transmissão será pela TV Globo e a Cazé TV.

Brasil e Itália é um grande clássico do vôlei, com diversas histórias por trás. O último confronto entre as equipes foi na Liga das Nações de Vôlei, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Neste duelo, os italianos levaram a melhor no tie-break por 3 sets a 2.

A Seleção Brasileira segue invicta desde o dia 14, onde venceu a Austrália no dia 14 deste mês. Já a adversária, tem duas derrotas e três vitórias em uma sequência de cinco jogos — incluindo a fase final da Liga das Nações.

Confira a ficha técnica abaixo:

JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

BRASIL X ITÁLIA - VÔLEI

Data: 27 de julho de 2024

Horário: 8h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena 1 Paris Sul, na França

Onde assistir: Globo e CazéTV