Olimpíadas: Medina comemora classificação para as oitavas no surfe

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 18:57 • Rio de Janeiro

Um dos grandes destaques do surfe masculino neste sábado (27), o brasileiro Gabriel Medina venceu sua bateria e se classificou direto para as oitavas de final. Com um enfático 13.50 na primeira onda, o experiente surfista dominou a fase e derrotou Connor O'Leary e Bryan Perez.

Em entrevista concedida logo após a classificação, Gabriel Medina explicou sua estratégia de tom agressivo logo no início da bateria, aproveitando as duas primeiras ondas para garantir sua forte nota e, consequentemente, a classificação.

- Eu usei a estratégia de prioridade. Eu consegui duas boas ondas no começo e depois controlei a bateria. Fico feliz de ter passado em primeiro na minha primeira bateria, e agora vamos para o próximo round -, afirmou.

A preparação de Gabriel Medina teve uma grande mudança realizada para os Jogos Olímpicos de Paris. O surfista brasileiro decidiu deixar o seu treinador Andy King de lado e levou seu padrastro Charles Saldanha, o Charlão, para a competição como seu treinador para reformar a antiga dupla. Ele exaltou o retorno de seu antigo técnico para a função e quer deixá-lo orgulhoso.

- Eu trouxe meu padrasto, Charlão, e estou feliz em ter a presença dele aqui. Já rimos muito nesse lugar, já choramos, mas teve muitas vitórias aqui. Então fico feliz de ter trazido ele depois de alguns anos, que a gente não estava junto trabalhando. Só gratidão por poder estar nesse momento aqui. É uma oportunidade muito grande como eu já falei, então eu quero deixar ele orgulhoso -, explicou.

As águas da praia de Teahupoo, na Polinésia Francesa, são bem conhecidas pelo surfista brasileiro Gabriel Medina. Afinal, o mesmo travou uma das finais mais épicas da história do surfe contra o lendário Kelly Slater em 2014. Confiante, o atleta revelou que está se sentindo bem fisicamente e mentalmente, esperando se manter nesse nível pelos próximos anos.

- Já fazem alguns anos que eu venho para esse lugar e tive bons resultados. Aquela final com o Slater foi histórica. Eu tenho me mantido bem fisicamente, mentalmente e acho que se eu conseguir manter assim eu vou durar no circuito mundial, quem sabe uma próxima Olimpíada, mas eu foco no passo a passo. Acho que as coisas acontecem também. Você vai sentindo, vai vivendo e eu estou feliz aonde eu estou -, encerrou.