Olimpíadas: Brasil ainda pode se classificar no basquete?

Gui Santos joga na NBA e é um dos destaques brasileiros nas Olimpíadas (Foto: Divulgação / FIBA)







Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 31/07/2024 - 18:39 • Paris (FRA)

O Brasil iniciou a trajetória nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com duas derrotas no basquete - 78 a 66 para a França e 86 a 73 para a Alemanha. Com isso, a Seleção Brasileira vive situação muito complicada e a classificação é difícil, mas não impossível. Para avançar às quartas de final, a equipe de Bruno Caboclo e companhia precisará de uma soma de resultados na última rodada.

Como funciona o basquete nas Olimpíadas: o torneio olímpico de basquete conta com 12 seleções, divididas em três grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros lugares, avançam.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Clique aqui e acompanhe as últimas notícias em tempo real

Como as equipes pontuam no basquete nas Olimpíadas: a vitória vale dois pontos, enquanto a derrota vale um. O critério de desempate é o saldo de pontos.

A esperança do time brasileiro é ser um dos dois terceiros colocados de melhor campanha. A missão é difícil, já que o Brasil é o time nessa posição com pior saldo de pontos atualmente. Portanto, a equipe precisará vencer o seu jogo e ainda tirar essa diferença.

Os brasileiros deverão torcer pela vitória do Brasil diante do Japão, evidentemente, além das derrotas, em especial, de Espanha e Sudão do Sul, de forma que a Seleção Brasileira termine com um saldo superior à(s) equipe(s) perdedoras.

A diferença de saldo do Brasil para a Espanha é de 20 pontos, enquanto para o Sudão do Sul é de 19. Logo, a Seleção depende de vitórias dominantes de Canadá e Sérvia.

➡️ Olimpíadas: o que o Brasil precisa para se classificar no vôlei masculino?

Classificação do basquete masculino nas Olimpíadas

🏀 GRUPO A

Canadá - 4 pontos (saldo +17)

Austrália - 3 pontos (saldo +2)

Espanha - 3 pontos (saldo -5)

Grécia - 2 pontos (saldo -14)

🏀 GRUPO B

Alemanha - 4 pontos (saldo +33)

França - 4 pontos (saldo +16)

Japão - 2 pontos (saldo -24)

Brasil - 2 pontos (saldo -25)

🏀 GRUPO C

Estados Unidos - 4 pontos (saldo +43)

Sérvia - 3 pontos (saldo +15)

Sudão do Sul - 2 pontos (saldo -6)

Porto Rico - 2 pontos (saldo -52)

Leo Meindl vibra durante duelo contra a Alemanha nas Olimpíadas (Foto: Divulgação / FIBA)

➡️ Saiba quem foi a lenda da NBA que conquistou um Oscar e duas medalhas de ouro em Olimpíadas

📆 Datas dos jogos que interessam à Seleção Brasileira

Brasil x Japão - Sexta-feira (2), às 06h (de Brasília)

Austrália x Grécia - Sexta-feira (2), às 08h30 (de Brasília)

Canadá x Espanha - Sexta-feira (2), às 12h15 (de Brasília)

Sudão do Sul x Sérvia - Sábado (3), às 16h (de Brasília)