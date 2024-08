Quem é Beatriz Souza, brasileira que está na final do judô nas Olimpíadas

Beatriz Souza nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 11:47 • Paris (FRA)

Finalista das Olimpíadas de Paris 2024 no judô +78KG, Beatriz Souza tem a chance de vencer a primeira medalha de ouro para o Brasil. A paulista já soma diversas conquistas e pode ter a mais importante de sua carreira. Nos Jogos Olímpicos, a judoca teve uma campanha impressionante para chegar na final.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

O primeiro ano de destaque de Beatriz foi em 2017, quando somou suas primeiras conquistas na carreira. A judoca venceu o Campeonato Sul-Americano e somou medalhas de prata no Mundial de Juniores (individual) e no Campeonato Mundial (time misto).

➡️ Olimpíadas: Beatriz Souza está nas semifinais e disputará medalha no judô

Em 2019, Beatriz Souza participou do seu primeiro Jogos Pan-Americanos e já conquistou sua primeira medalha, um bronze. No mesmo ano, conquistou o mesmo resultado no Sul-Americano e no Campeonato Mundial.

Após a pandemia, Beatriz voltou com tudo e em três anos, a judoca conquistou oito medalhas, sendo três ouros no Sul-Americano, uma prata e três bronzes no Campeonato Mundial e uma prata e um bronze no Pan-Americano de 2023.

Nas Olimpíadas, Beatriz iniciou o torneio olímpico já nas oitavas de final. A primeira luta foi de absoluto domínio da brasileira contra Izayana Marenco. Bia conseguiu bela entrada sobre a nicaraguense e encerrou a disputa com ippon em apenas 41 segundos de combate.

(Foto: Luis ROBAYO / AFP)

➡️ Quanto Rebeca Andrade recebeu pela prata nas Olimpíadas?

Nas quartas de final, encarou a sul-coreana Hayun Kim em duelo bem diferente. As duas judocas se estudaram muito nos primeiros minutos e foram punidas por falta de combatitividade. A adversária então tentou tomar a iniciativa, mas, já no golden score, foi Beatriz Souza quem teve sucesso em ataque agressivo e venceu a luta por waza-ari.