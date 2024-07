Olimpíadas: autor dos dois gols de Marrocos contra Argentina já foi carrasco de Jorge Jesus no Al-Hilal

Jogadores de Marrocos celebram gol contra a Argentina (Foto: Arnaud FINISTRE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 13:08 • Paris (FRA) • Atualizada em 24/07/2024 - 14:54

Autor dos dois gols de Marrocos na vitória sobre a Argentina pelas Olimpíadas nesta quarta-feira (24), Soufiane Rahimi tem histórico de carrasco contra o Al-Hilal, time comandado por Jorge Jesus. O atacante marroquino foi o responsável por acabar com a sequência de 42 jogos invictos do clube saudita em abril deste ano.

Atuando pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, Rahimi marcou três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Hilal, pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. Além da interrupção da marca histórica do Crescente, a partida rendeu ainda a eliminação da equipe de Jorge Jesus da competição continental.

Quem é Soufiane Rahimi, autor de dois gols sobre a Argentina nas Olimpíadas?

Soufiane Rahimi foi revelado no Raja Casablanca, do Marrocos, em 2018. Três anos depois, deixou o país de origem para se juntar ao Al Ain, clube por qual atua até hoje e soma 46 gols em 107 jogos. O atacante estreou por sua seleção nacional em julho de 2021 e foi disputou a Copa Africana de Nações de 2022, entrando como reserva em duas ocasiões, contra Gana e Egito.

Nesta quarta-feira (24), o camisa 9 de Marrocos fez sua estreia em Olimpíadas no duelo com a Argentina, na primeira rodada do grupo C do futebol masculino. Ele abriu o placar aos 47 minutos do primeiro tempo e ampliou pouco depois do intervalo, em cobrança de pênalti, antes da Albiceleste diminuir, e depois ter seu gol de empate polêmico, anulado.