Neymar pede pênalti para o Brasil na disputa do ouro contra os EUA nas Olimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar usou as redes sociais para recalamar de pênalti não marcado para o Brasil na disputa do ouro do futebol feminino, contra os Estados Unidos, nas Olimpíadas. A partida acabou em vitória das americanas por 1 a 0, com gol de Swanson.

Em publicação no Instagram, o influenciador "Fui Clear" postou imagem do lance e se revoltou com a não marcação da penalidade. Em comentário do post, o jogador do Al-Hilal criticou o árbitro de vídeo, que revisou o lance e optou por não chamar a árbitra suéca ao monitor.

- Muito pênalti... essa galerinha do VAR é demais 😂 - disse Neymar.

Em comentário em rede social, Neymar reclama de pênalti para o Brasil nas Olimpíadas (Foto: Reprodução / Instagram)

O lance do qual Neymar reclamou de pênalti aconteceu ainda no primeiro tempo da partida. Adriana partiu com a posse dentro da área e travou a bola para fazer o drible, quando foi atingida no calcanhar por Crystal Dunn. Contudo, a árbitra Tess Olofsson não assinalou a falta, e o VAR, apesar de revisar a jogada, concordou com a decisão de campo.

Além do camisa 10, outras personalidades também comentaram a publicação revoltadas com a decisão da arbitragem. Entre elas, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz e a jogadora da Seleção Brasileira de futsal Amandinha.