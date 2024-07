Guilherme Costa ainda vai competir nas Olimpíadas? Veja as outras provas do ‘Cachorrão’

Cachorrão bateu recorde Sul-Americano (Foto Luiza Moraes/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 17:55 • Paris (FRA)

Após emocionar o Brasil com uma quinta colocação na final dos 400 metros livres das Olimpíadas de Paris, Guilherme Costa ainda vai competir nos Jogos de Paris. Veja em quais provas o Cachorrão pode trazer medalhas para o Brasil.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Inicialmente, além da prova dos 400 metros. Cachorrão também participaria dos 200 metros livres, dos 800 metros livres e do revezamento. No entanto, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) informou que o nadador não fará a prova dos 200 metros livre deste domingo (28). O foco do atleta se volta para os 800 metros livre, prova em que foi finalista olímpico em Tóquio.

Além disso, o atleta também poderá representar o Brasil na Maratona Aquática. A oportunidade de disputar os 10 km no Rio Sena veio por conta de uma regra do Comitê Olímpico Internacional (COI), que permite nadadores com índices nos 800 metros e 1.500 metros na piscina se inscrevam caso o país não tenha representantes na categoria. É a situação de Cachorrão, que mal teve como se preparar para a prova, mas disse que não queria perder a oportunidade.

- Não tive praticamente nada de treino. Eu sei que eu aguento nadar a prova, eu vou conseguir. A única preparação que eu faço um pouquinho é tentar observar um pouco. Minha maior dificuldade é me posicionar melhor na prova. Eu nadei uma Copa do Mundo e senti isso. Eu liderei quase a prova inteira e no final acabei sentindo muito, acho que por acabar me posicionando mal. Sempre tinha gente do meu lado, se aproveitando do meu vácuo, e eu fui cansando. O principal é saber me posicionar bem, porque é uma prova muito imprevisível. Se eu estiver no pelotão da frente no final, tudo pode acontecer