França surpreende, vence Alemanha e está na final do basquete masculino das Olimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 14:52 • Paris (FRA)

Está definido o primeiro finalista do basquete masculino nas Olimpíadas de Paris. A França venceu a Alemanha por 73 a 69 nesta quinta-feira (8) e está classificada à decisão do torneio olímpico; os alemães disputarão o bronze. O adversário dos franceses será o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Sérvia.

Como foi o jogo entre França e Alemanha no basquete das Olimpíadas?

O primeiro quarto começou com domínio da Alemanha, atual campeã da Copa do Mundo, que abriu vantagem de 25 a 18. No entanto, em um segundo período de predomínio das defesas, a França conseguiu nivelar a partida, e o jogo foi para o intervalo empatado em 33 a 33.

No terceiro quarto, os donos da casa conseguiram controlar melhor o duelo, com destaque para os "coadjuvantes" Guerschon Yabusele e Isaia Cordinier, e fechou o período em 56 a 50. Os 15 minutos finais foram de maior equilíbrio, após a França abrir nove de vantagem e Alemanha diminuir para dois, mas os franceses foram decisivos e garantiram a classificação à final das Olimpíadas.