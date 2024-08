EUA no topo e Brasil em 20º: veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas

Rebeca Andrade com as medalhas conquistadas nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack GUEZ/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 23:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais uma vez os Estados Unidos terminaram as Olimpíadas no topo do quadro de medalhas. A vitória no basquete feminino sobre a França neste domingo (11) fechou a agenda de competições e deu a liderança aos EUA, que disputava ouro a ouro a primeira posição com a China. O Brasil teve campanha ruim em relação à Toquio-2020, quando ficou em 12º, e terminou na 20ª posição em Paris. Veja como ficou o quadro de medalhas ao fim dos Jogos:

