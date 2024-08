Jogadoras dos EUA celebram título no basquete (Foto: Damien MEYER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 12:50 • Paris (FRA)

Os EUA conquistaram uma vitória dupla no último esporte das Olimpíadas. Em final contra a França, no basquete feminino, o time estadunidense venceu por 67 a 66, em confronto eletrizante até o último segundo, e de quebra, ultrapassou a China para terminar em primeiro no quadro de medalhas.

Com equilíbrio desde o começo, a partida teve tons dramáticos no último quarto. As norte-americanas tinham vantagem de três pontos, na última bola; restando aproximadamente três segundos para o fim, as francesas aceleraram jogada, e Gabby Williams acertou a cesta. Porém, seu pé estava sobre a linha, o que deu apenas dois pontos às europeias, e decretou o fim do jogo com título para os Estados Unidos.

O resultado fez com que os EUA ultrapassassem a China no quadro de medalhas. Os dois países empataram com 40 medalhas de ouro para cada, mas o Team USA leva vantagem nos demais quesitos. Confira:

🔴🔵⚪ ESTADOS UNIDOS

🥇 Ouro: 40

🥈 Prata: 44

🥉 Bronze: 42

🟰 Total: 126



🔴⭐🔴 CHINA

🥇 Ouro: 40

🥈 Prata: 27

🥉 Bronze: 24

🟰 Total: 91