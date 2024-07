Dream Team dos EUA atropela o Sudão do Sul e ajuda o Brasil nas Olimpíadas

LeBron James foi um dos destaques contra o Sudão do Sul (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 17:55 • Paris (FRA)

Os Estados Unidos venceram o Sudão do Sul por 106 a 89, no basquete nesta quarta-feira (31), pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na França. A atuação do time norte-americano foi bem acima do nível e prevaleceu o favoritismo.

O resultado ajudou o Brasil, que está em busca da classificação olímpica. Já que a Seleção Brasileira e Sudão do Sul podem ser concorrentes na disputa pela vaga de melhor terceiro lugar no mata-mata.

🏀 COMO FOI A PARTIDA?

No primeiro quarto, o Sudão ficou bem próximo do placar dos Estados Unidos nos primeiros momentos do jogo. Porém, o “Dream Team” com um ataque agressivo e uma defesa sólida, aumentou a vantagem chegando a diferença de 14 pontos. LeBron James, Kevin Durant e Bam Adebayo foram os principais destaques.

Os Estados Unidos continuou o mesmo ritmo agressivo e não deu chances para o adversário. No entanto, a vantagem que era de 14 pontos, foi para mais de 20. E assim, os estadunidenses fecharam o segundo quarto por 55 a 36. Sendo Adebayo — 14 pontos — e Nuni Omot — 13 pontos — os maiores pontuadores.

O terceiro e o último quarto continuaram com o mesmo ritmo dos outros: Estados Unidos a frente do placar e o Sudão tentando correr atrás do prejuízo. No entanto, o favoritismo prevaleceu e a seleção venceu por 106 a 89.

(Foto: Sameer Al-DOUMY / POOL / AFP)

🏀 O QUE VEM POR AÍ?

O próximo compromisso dos Estados Unidos é contra a seleção de Porto Rico, no sábado (3º), às 12h15 (Horário de Brasília), pelo Grupo C.