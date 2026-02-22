Neste domingo (22), a cerimônia de encerramento marcou o final das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina. Recordista e histórica, a delegação brasileira se divertiu no evento, tendo como porta-bandeira o baiano Edson Bindilatti, que encerrou sua trajetória olímpica após seis participações nos Jogos de Inverno.

Para o Brasil, um dos momentos mais marcantes da edição foi a conquista da primeira medalha do país nas Olimpíadas de Inverno, com Lucas Pinheiro, no slalom gigante. O atleta somou 2min25s na prova e garantiu o ouro inédito nos jogos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Edson Bindilatti, o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução/CazéTV)

O Brasil também fez história no bobsled 4-man, quando o quarteto brasileiro alcançou o melhor desempenho do país na manhã deste domingo (22). A equipe formada por Edson Bindilatti, Luis Bacca, Davidson de Souza e Rafael Souza terminou na 19ª colocação, com o tempo de 55s30 na quarta descida, e uma marca total de 3:41.14.

Com o resultado, o Brasil superou a 20ª posição conquistada em Pequim 2022 e fechou com chave de ouro a trajetória monumental de Edson Bindilatti com a camisa verde e amarela.

Aos 46 anos, Bindilatti encerra sua carreira como o maior ícone dos esportes de inverno no Brasil. Esta foi a sua sexta participação olímpica (Salt Lake City 2002, Turim 2006, Sochi 2014, PyeongChang 2018, Pequim 2022 e Milão-Cortina 2026).

Ex-atleta do decatlo, ele foi o responsável por profissionalizar o bobsled nacional, atuando como piloto e mentor de gerações. Porta-bandeira do Brasil, Edson deixa o gelo tendo liderado o trenó brasileiro em todas as quatro vezes que o país alcançou uma final olímpica na modalidade.

Delegação brasileira na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno (Foto: Reprodução/CazéTV)

