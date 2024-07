Conheça Hugo Calderano, principal esperança do tênis de mesa brasileiro nas Olimpíadas

Hugo Calderano é tetracampeão americano de tênis de mesa (Foto: Divulgação / WTT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 20:00 • Paris (FRA)

Uma das esperanças de medalha nas Olímpiadas de Paris, Hugo Calderano é um dos melhores mesatenistas brasileiros e do mundo. Em 2022, o carioca fez história ao atingir o posto de nº 3 no ranking mundial, se tornando o melhor jogador das Américas de todos os tempos.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

Hugo Calderano nasceu no Rio de Janeiro e já se destacou no tênis de mesa já nas divisões de base. O carioca foi campeão sul-americano, latino-americano e conquistou títulos expressivos como o Sub-16 no Aberto da Suécia e a medalha de bronze no Desafio Mundial Infantil em Porto Rico.

➡️ Quem é Marcus D’Almeida, atleta que pode garantir medalha inédita para o Brasil nos Jogos de Paris?

Em 2009 ganhou o Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta escolar. Este feito o fez ser incluído no programa Bolsa Atleta. Porém, Calderano começou realmente a fazer fama nacional no ano de 2011, quando, com apenas 15 anos, derrotou pela primeira vez Hugo Hoyama.

Em 2012 entrou para história do esporte nacional ao ser o primeiro brasileiro a liderar o ranking do Circuito Mundial Juvenil (Sub-18) de tênis de mesa. Em Julho, foi escolhido como um "potencial participante" da próxima edição dos Jogos pelo COB, que o levou a Londres, através do projeto batizado pelo COB como Projeto Vivência Olímpica.

No ano de 2014, Hugo conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, vencendo Heng Wei Yang, de Taipei. Calderano também foi medalhista de prata no torneio ITTF Grand Final U21, campeão do Japan U21 Open, campeão brasileiro de simples adulto e campeão latino-americano adulto.

Em 2015, conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, no individual e por equipes. Ele também foi campeão latino-americano individual e por equipes (Campeonato Latino-Americano de Tênis de Mesa) e medalhista de prata no torneio de duplas do Qatar Open.

(Foto: Divulgação)

No ano seguinte, Calderano foi Campeão Latino-Americano, pela terceira vez,no individual e por equipe; Campeão da Copa Latino-Americana de Tênis de Mesa, na Guatemala; Campeão sub-21 do Aberto do Kuwait; Medalhista de prata no Aberto da Áustria em simples e campeão do torneio Aberto da Suécia em duplas.

Em outubro de 2016, Calderano, 31º do ranking mundial, perdeu nas oitavas de final da Copa do Mundo, em Saarbrücken, na Alemanha, para o chinês Xu Xin, terceiro no ranking mundial. Foi o segundo evento mais importante da temporada, atrás apenas das Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Nos Jogos Olímpicos do Rio, Hugo Calderano igualou a melhor marca de um brasileiro na competição, feita anteriormente por Hugo Hoyama em Atlanta 1996. O carioca chegou às oitavas de final mas acabou sendo eliminado pelo japonês Jun Mizutani por 4 sets a 2.

(Foto:AFP)

Em 2017, Hugo venceu o Aberto do Brasil na categoria individual e também em duplas, junto com Gustavo Tsuboi. Calderano entrou no top 20 mundial do tênis de mesa em janeiro daquele ano. Quando era o número 25 do ranking mundial, participou do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 2017, perdendo na 3ª rodada para o chinês Xu Xin, 3º melhor do mundo.

No Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa de 2017, realizado em Cartagena, o carioca conquistou duas medalhas de ouro em simples e por equipes. Neste ano ele também conquistou a medalha de bronze em simples e duplas no Aberto da República Tcheca; foi Campeão de simples e duplas do Aberto do Brasil e medalhista de prata no torneio de duplas do Aberto da Hungria.

No Campeonato Mundial de Tênis de Mesa por equipes de 2018, Calderano chegou às quartas de final, jogando com Gustavo Tsuboi e Eric Jouti. Na Copa Pan-Americana ITTF 2018, Calderano conquistou a medalha de ouro.

Calderano entrou no top 10 mundial do tênis de mesa em julho de 2018. Em dezembro de daquele ano, Hugo conquistou umaa histórica medalha de bronze na Grande Final do ITTF World Tour. Nas semifinais, poucas horas depois de vencer o chinês Fan Zhendong, número 1 do mundo e eleito melhor jogador da temporada, o brasileiro foi derrotado pelo japonês Tomokazu Harimoto, quinto colocado no ranking mundial.

O japonês disputou a partida das quartas de final no dia anterior. Calderano teve menos de cinco horas para se recuperar de um duelo extremamente cansativo contra o melhor do mundo. Calderano começou o ano em 17º lugar no ranking mundial e chegou ao torneio em sexto lugar no ranking.

Na Copa Pan-Americana ITTF de 2019, Hugo conquistou a medalha de ouro e sagrou-se bicampeão do torneio. Já no ano seguinte, o brasileiro repetiu o feito e conquistou o tricampeonato.

Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, Calderano conquistou o ouro em simples (se sagrando bicampeão da competição) derrotando na final o chinês naturalizado dominicano Jiaji Wu, além de obter o ouro nas duplas e o bronze na equipe. Já no Campeonato Mundial do mesmo ano, Hugo chegou na oitavas de final, onde enfrentou o chinês Ma Long, bicampeão mundial e campeão olímpico, e foi derrotado por 4 sets para 1.

(Foto: Jonne Roriz/COB)

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Hugo fez história ao se tornar o primeiro brasileiro e latino-americano a chegar às quartas de final do tênis de mesa nas Olímpiadas. Sua jornada olímpica terminou na quartas de final com uma derrota por 4 sets a 2 contra o alemão Dimitrij Ovtcharov, medalhista olímpico em Londres 2012, repetiu o feito em Tóquio.

Neste ciclo olímpico, Hugo Calderano entrou pela primeira vez no top 5 mundial do tênis de mesa. Ele obteve o feito após conquistar o maior título da história do tênis de mesa brasileiro, ao vencer o WTT Star Contender de Doh. No Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa de 2021, Calderano sagrou-se bicampeão em simples e por equipes.

No Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 2021, Hugo chegou às quartas de final, onde enfrentou o chinês Liang Jingkun, mas acabou eliminado por 4 a 3. Com isso, alcançou o melhor resultado da história do Brasil neste torneio, terminando na 5ª colocação.

Em dezembro de 2021, Hugo Calderano conquistou mais uma medalha histórica, ao levar o bronze nas finais da WTT Cup. Ele fechou aquele ano como a melhor temporada de sua carreira, ficando em quarto lugar no ranking mundial. Em novembro do ano seguinte, no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, o brasileiro sagrou-se tricampeão Pan-Americano nas categorias individual e por equipes. O mesatenista ficou sete anos invicto nesta competição continental.

No ano de 2023, Calderano disputou o Grand Smash de Singapura, torneio que conta com a participação de todos os 20 melhores do mundo. Ele derrotou Yukiya Uda, na 2a rodada; Darko Jorgic, na oitavas de final; Quadri Aruna, na quartas de final, e perdeu somente para o chinês Ma Long, na semifinal, terminando com um histórico bronze.

Em maio, Hugo foi disputar o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Porém, não treinava há 10 dias, após sentir a lesão sofrida em sua competição anterior, o WTT Champions Macau. Na derrota para o chinês Ma Long, Calderano escorregou durante um ponto e sentiu dores no tendão da coxa.

No WTT Star Contender de Ljubljana 2023, na Eslovênia, Hugo chegou às semifinais, onde enfrentou o chinês Fan Zhendong, número dois do mundo. Depois de começar perdendo de 2 sets a 0, Calderano empatou o jogo em 2 sets a 2. No último set, o chinês conseguiu vencer por 11 a 7, indo para a final e tornando-se campeão do torneio.

(Foto: Divulgação / WTT)

Em setembro de 2023, no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa de 2023, o brasileiro sagrou-se tetracampeão individual e na categoria por equipes, permanecendo invicto nesta competição continental.

Em novembro, participando dos Jogos Pan-Americanos de 2023, Calderano fez história ao se tornar o primeiro tricampeão consecutivo de tênis de mesa em Jogos Pan-Americanos. Ele também ganhou ouro em equipes e prata em duplas. Hugo também venceu 3 torneios WTT Contender (Doha, Durban e Mascate).

No WTT Champions de 2024, torneio que reúne os 32 melhores do mundo no tênis de mesa, realizado na cidade de Incheon, na Coreia do Sul, Hugo Calderano realizou uma das maiores campanhas de sua carreira. Na quartas de final, eliminou o francês Felix Lebrun. Na semifinal, venceu o chinês Fan Zhendong, chegando à final contra outro chinês, Liang Jingkun. Porém, o brasileiro acabou com o vice-campeonato do torneio.

Na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, Calderano começou vencendo seus 2 jogos na fase de grupos por 4 sets a 0. Nas oitavas de final, porém, foi sorteado para jogar com o número 1 do mundo, Wang Chuqin. Hugo e o chinês fizeram excelente partida, onde o brasileiro saiu na frente, vencendo por 2 sets a 1. O líder do ranking venceu os 2 sets seguintes, ficando na vantagem por 3 sets a 2. No sexto set, muito disputado, Chuquin conseguiu vencer em um apertado 13/11, passando às quartas de final.

Jogando no maior torneio de tênis de mesa do Brasil, o WTT Contender do Rio de Janeiro, em maio de 2024, se tornou campeão pela primeira vez, perdendo apenas 1 set em toda a competição.

Participando do WTT Champions de Chongqing, na China, Calderano fez outra campanha excelente ao chegar nas semifinais do torneio, eliminando o medahista olímpico Dimitrij Ovtcharov na 2a rodada e derrotando pela primeira vez na carreira o chinês Liang Jingkun, número três do mundo no momento, nas quartas-de-final. Tendo que jogar as quartas e as semifinais no mesmo dia, acabou sendo eliminado pelo também chinês Fan Zhendong.

(Foto: Divulgação / WTT)

➡️ Lance! Explica #4: saiba tudo sobre o Tiro com Arco para acompanhar nas Olimpíadas de Paris

No WTT Star Contender de Ljubljana 2024, na Eslovênia, Calderano chegou à semifinal depois de derrotar o sueco Mattias Falck, que foi vice-campeão mundial em 2019. Na semi, derrotou Cho Daeseong, e na final, Félix Lebrun, para obter pela segunda vez um troféu de Star Contender, sendo um dos maiores títulos de sua carreira.

Para as Olímpiadas de Paris, Hugo Calderano garantiu o posto de cabeça de chave nº 4 e resolveu não disputar as duas últimas etapas do Circuito WTT, em Lagos, na Nigéria, e em Túnis, na Tunísia, para descansar. Com os títulos recentes, o brasileiro é um dos grandes candidatos à medalha olímpica