Quem é Marcus D’Almeida, atleta que pode garantir medalha inédita para o Brasil nos Jogos de Paris?

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Esperança de medalha em Paris, Marcus D’Almeida é um dos melhores arqueiros do mundo, que compete na categoria arco recurvo. Em 2023, o carioca entrou na história ao sero primeiro brasileiro na história a ganhar a final da Copa do Mundo de Arco e liderar o ranking mundial de tiro com arco em sua modalidade.

Marcus D'Almeida nasceu no Rio de Janeiro e conheceu o tiro com arco aoo 12 anos de idade no Centro de Treinamento de Tiro com Arco localizado nas proximidades da Lagoa de Maricá. Com dois anos de prática no esporte, já tinha entrado na seleção brasileira principal. Em 2012, se mudou para Campinas com 14 anos para treinar o esporte.

A primeira competição internacional de Marcus foi em 2013. No ano seguinte, ganhou três medalhas de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2014, onde ele quebrou diversos recordes na modalidade 1440, anteriormente conhecida como Fita Round. Em 2014, participou da Copa do Mundo de Tiro com Arco, na qual ficou em segundo lugar, perdendo na repescagem para Brady Ellison.

Ele ganhou uma medalha de ouro na modalidade individual do esporte nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude em Nanjing, China, onde ele carregou a bandeira do Brasil.

Em 2015, Marcus D'Almeida participou do seu primeiro Pan-Americano e conquistou a medalha de bronze por equipes em 2015, ao lado de Daniel Xavier e Bernardo Oliveira. No ano seguinte, a mesma equipe participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, mas perderam na primeira rodada. Na simples, o carioca também perdeu na primeira fase, para o americano Jake Kaminski.

No Pan-Americano de 2019, D'Almeida conquistou a medalha de prata, sendo superado pelo canadense Crispin Duenas na final, por 6 a 4. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao vencer o holandês Sjef van den Berg e avançar para as oitavas de final, obteve o melhor resultado de um arqueiro brasileiro da história do tiro com arco nas Olimpíadas. Porém, foi eliminado nas oitavas pelo italiano Mauro Nespoli, que terminou com a prata olímpica nesta competição.

Marcus D'Almeida fez história em 2021 ao se sagrar vice-campeão do mundial da modalidade em Yankton, nos Estados Unidos. Fez história ao conquistar a primeira medalha da história do Brasil no Campeonato Mundial de Tiro com Arco. Em junho de 2022 alcançou o 4º lugar no ranking mundial, após o título na etapa de Paris da Copa do Mundo.

Com os resultados positivos, D'Almeida se tornou o primeiro brasileiro a liderar o ranking mundial de tiro com arco na categoria de arco recurvo. Em agosto de 2023, ele obtém sua segunda medalha seguida em Mundiais, um bronze, garantindo também sua vaga nos Jogos Olímpicos de 2024.

(Foto: Jonne Roriz/COB)

E para fechar o ano passado com chave de ouro, em setembro, ele obteve seu maior título na carreira, sendo campeão da Final da Copa do Mundo de Tiro com Arco, derrotando o sul-coreano Lee Woo-seok por 6 a 4. Após essas conquistas, Marcus D'Almeida ganhou o apelido de "Robin Hood Brasileiro".

Neste ano, em junho, Marcus obteve uma medalha de prata na etapa da Copa do Mundo de Antalya, na Turquia, perdendo a final para o sul-coreano tricampeão mundial Kim Woo-jin na flecha de desempate.