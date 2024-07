Olimpíadas: entenda por que surfista brasileiro não pôde competir com pintura do Cristo na prancha

João Chianca precisou trocar de pranchas antes de estreia nas Olimpíadas (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O surfista brasileiro João Chianca, mas conhecido como Chumbinho, passou por um imprevisto nas vésperas da estreia nos Jogos Olímpicos de Paris. Para participar do torneio, o atleta customizou o próprio material com a imagem do Cristo Redentor. Contudo, a iniciativa infringe uma regra do esporte olímpico.

De acordo com o artigo 50 do regulamento da competição, "não é permitido nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial". Assim, o Comitê Olímpico notificou o atleta da restrição e Chumbinho precisou trocar as pranchas de última hora antes de estrear nas Olímpiadas.

O surfe nas Olímpiadas estreia neste sábado, com as baterias começando a partir das 14h, em Teahupoo, na ilha do Taíti, Polinésia Francesa. Além de João Chianca, o Brasil também será representado por Gabriel Medina, Filipe Toledo, no masculino. Pelo feminino, Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel, completam a delegação brasileira no esporte.