Lucas Chumbo celebra presença do irmão nas Olimpíadas: ‘A palavra é orgulho’

João Chianca, irmão de Lucas, é um dos três surfistas brasileiros nas Olimpíadas (Foto: Pat Nolan/World Surf League)







Copiar Link

Escrito por João Silva , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 27/07/2024 - 10:30 • Paris (FRA)

Dias antes da estreia do surfe nas Olímpiadas, Lucas Chumbo, irmão de João Chianca, o "Chumbinho", contou, em entrevista ao Lance!, a emoção de ver o familiar no palco do evento poliesportivo mais importante do mundo e cravou que o caçula vai levar o ouro olímpico.

- O sentimento de ver meu irmão nas Olimpíadas é de dever cumprido, sabe? Ver meu irmão mais novo... A gente sempre trabalhou e treinou tanto para chegar onde a gente sempre sonhou. Hoje alcançando um dos maiores palcos do surfe e dos esportes no mundo, que são as Olimpíadas. E a palavra que eu tenho para esse momento é orgulho. Orgulho de ser irmão desse cara incrível, desse atleta fenomenal e estar aqui na torcida pra ele trazer essa medalha para a gente - comentou Lucas.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Com uma torcida declarada ao irmão, Chumbo não escondeu o "clubismo" ao cravar quem vai vencer o desejado ouro olímpico nas ondas de Teahupo'o, na Polinésia Francesa.

- Quem vai vencer o Ouro Olímpico no surfe? Se perguntar para mim, é difícil não falar diferente, né? Com certeza, se Deus quiser, vai ser o João Chumbinho - finalizou Chumbo.

➡️ Conheça os seis atletas classificados do surfe brasileiro para os Jogos Olímpicos de Paris

O surfe dos Jogos Olímpicos começará a ser disputado neste sábado (27). A primeira rodada masculina está prevista para começar às 14h (de Brasília). A feminina, por sua vez, está marcada para ser iniciada às 18h48.