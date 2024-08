Bronze no skate e vitória no vôlei de praia: veja o resumo do dia nas Olimpíadas

Augusto Akio conquistou uma medalha de bronze para o Brasil (Foto: Luiza Moraes/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 19:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil conquistou mais uma medalha nesta quarta-feira (7) nas Olimpíadas de Paris. Desta vez com Augusto Akio, no Skate Park. Além do pódio do skatista, o dia também teve vitória de Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, derrota no tênis de masculino, e susto de Alison dos Santos. Confira o resumo do dia:

