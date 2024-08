Hugo Calderano perde revanche e Brasil cai para França no tênis de mesa por equipes

Hugo Calderano nas Olimpíadas de Paris (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro

O Brasil se despediu da disputa do tênis de mesa por equipes nas Olimpíadas nesta quarta-feira após perder para a França nas quartas de final. No confronto, Hugo Calderano mais uma vez não conseguiu superar o francês Felix Lebrun, carrasco na chave individual da modalidade, que tirou a medalha de bronze do brasileiro. Na parcial geral, os franceses venceram por 3 a 0.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

O confronto iniciou na disputa por duplas. Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy perderam para Simon Gauzy e Alexis Lebrun por 3 a 0, com paricias de 11 a 8, 11 a 9, 11 a 6. Posteriormente, foi a vez de Hugo Calderano ter a revanche com Felix Lebrun. O francês conseguiu superá-lo pela segunda vez nos Jogos, esta por 3 a 1, com parciais de 11 a 6, 11 a 7, 11 a 13 e 11 a 6.

Com o resultado das duas partidas iniciais, o Brasil não poderia mais perder partidas. A responsabilidade de deixar a equipe viva na competição sobrou para Vitor Ishiy, que não teve sucesso. Alexis Lebrun venceu o confronto derradeiro por 3 a 1, com parciais de 11 a 6, 9 a 11, 11 a 5, 11 a 7.

Com o resultado, os franceses vão enfrentar a China na semifinal do torneio olímpico. Apesar da derrota, a equipe brasileira se despediu dos Jogos Olímpicos com uma boa campanha, antes de cair para a França, os brasileiros haviam vencido Portugal, por 3 a 1, nas oitavas de final do torneio. A edição marcou a primeira participação de Guilherme Teodoro em Olimpíadas.