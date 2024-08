Duda e Ana Patícia comemorando ponto contra a dupla da Letônia (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 13:40 • Paris (FRA)

Ana Patrícia e Duda venceram a dupla da Letônia Tina e Anastasija por 2 sets a 0, nas Olimpíadas, nesta quarta-feira (7), nas areias da Torre Eiffel, em Paris, na França. A dupla brasileira começou perdendo de 4 a 0, mas correu atrás do prejuízo antes da metade do primeiro set e venceu a partida. Com o resultado, as brasileiras estão garantidas na semifinal.

COMO FOI A PARTIDA?

Duda e Ana Patrícia tomaram um susto no início na partida, quando as letãs abriram 4 a 0. No entanto, após as brasileiras pedirem tempo, não deixaram se abater, reagiram e viraram a partida. Mas claro, a dupla da Letônia não aceitou ficar atrás do placar e continuou perseguindo a parceria do Brasil. As representantes da bandeira verde-amarela continuaram com o ataque eficiente e venceram o primeiro set por 21 a 16.

No segundo set, Ana Patrícia e Duda seguiram com o ritmo adotado a partir do meado da primeira parcial. A dupla da Letônia provou do seu próprio veneno, já que as brasileiras abriram 4 a 1 logo no início. As brasileiras continuaram com o forte ataque e a defesa sólida, vencendo, assim, o set por 21 a 10 e a partida, por 2 sets a 0.

Na semifinal, Duda e Ana Patrícia enfrentarão a dupla australiana Mariafe e Clance, que eliminaram Carol Solberg e Bárbara.