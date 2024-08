Augusto Akio supera Pedro Barros por décimos e garante bronze para o Brasil no skate

Augusto Akio comemorando a medalha de bronze (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Augusto Akio conquistou a medalha de bronze para o Brasil no skate park. Numa final emocionante, o paranaense quase foi superado pelo também brasileiro Pedro Barros, mas, por dois décimos, o "Japinha" foi quem ficou com o terceiro lugar. A medalha de ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, que se tornou bicampeão olímpico na modalidade. A prata foi do estadunidense Tom Schaar.

Na primeira volta, seis dos oitos finalistas não concluíram, incluíndo os três brasileiros que estavam na disputa: Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros. Apenas Tom Schaar e Keegan Palmer, da Austrália, conseguiram completar a apresentação. O americano obteve nota 90.11, mas o australiano fez uma exibição quase perfeira e superou com uma pontuação de 93.11.

A segunda tentativa de Akio estava consistente, mas ele sofreu uma queda na última manobra e ficou com nota 81.34. Logo depois veio Luigi Cini, que caiu na primeira manobra. Pedro Barros foi quase brilhante, mas, com alguns desequilíbrios, o skatista recebeu 86.41, ficando na terceira colocação naquele momento.

O americano Tate Carew tirou Pedro do pódio com uma volta espetacular, que rendeu nota 91.17. Tom Schaar voltou para a segunda volta e novamente não errou, porém recebeu 92.23, o que não foi suficiente para superar Keegan, que veio em sequência. O australiano vinha fazendo uma apresentação positiva, mas caiu nos dez segundos finais.

Na última tentativa, Augusto Akio brilhou e conseguiu nota 91.85, o que colocou o paranaense na terceira colocação. Luigi Cini também fazia boa volta, mas caiu na última manobra e ficou fora da briga pelo pódio.

Pedro Barros foi para a volta decisiva e brilhou tanto quanto Augusto. Mas por causa de 0.20, Akio ficou à frente de Pedro e garantiu a terceira colocação. Em sequência, apenas Keefer Wilson, Tate Carew e Alex Sorgente poderiam tirar o bronze do paranaense. Mas não rolou: os três sofreram quedas. Medalha de bronze para Augusto Akio, do Brasil.

Na disputa do ouro, Tom Schaar foi para o tudo ou nada, mas caiu na tentativa. Com isso, garantiu a medalha de ouro para o australiano Keegan Palmer, que se tornou bicampeão olímpico no skate park.