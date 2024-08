Brasil chega a Marselha para semifinal das Olimpíadas contra Espanha; veja bastidores

(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Após derrotar as donas da casa nas quartas de final, o Brasil volta a campo em duelo válido pela semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas 2024. A seleção enfrenta a Espanha, atual campeã do mundo e país que derrotou as brasileiras na fase de grupos, por 2 a 0.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as principais notícias

Assista o vídeo dos bastidores da chegada da Seleção Brasileira feminina abaixo:

➡️ Assalto em Paris? Rebeca Andrade fica fora do pódio, e internautas cobram nota maior para brasileira

Partida do Brasil contra a Espanha

As equipes se encontraram na última partida da fase de grupo dos Jogos Olímpicos em Paris, e era de se esperar que o Brasil tivesse dificuldades. Apesar da campanha mediana, a equipe de Arthur Elias ficou na terceira colocação do Grupo C, com três pontos, enquanto a Espanha esteve classificada por antecipação, em primeiro, com nove pontos.

Em entrevista coletiva, o técnico da Seleção revelou que a estratégia contra as espanholas era manter o empate, que bastaria para o Brasil se classificar às quartas de final.

Após a expulsão de Marta no começo da primeira etapa e a lesão de Antonia, a estratégia mudou e resultou na vitória espanhola por 2 a 0. Além disso, a camisa 10 não poderá atuar na semifinal, visto que o Comitê Disciplinar da Fifa puniu a brasileira com dois jogos de suspensão.

A derrota brasileira tinha complicado a sobrevivência da Seleção Brasileira no futebol feminino das Olimpíadas, mas conseguiram a vaga e, logo depois, classificaram contra a França, donos da casa. Diante das francesas, o Brasil já mudou a postura defensiva, marcando forte no meio-campo e ficando menos dentro da área do que contra as espanholas.

Apesar da dificuldade da partida, a esperança de classificação das jogadoras do Brasil aumentou após o sufoco da Espanha contra a Colômbia, onde empatou no tempo regulamentar e levou à decisão para as penalidades.