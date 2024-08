Rebeca Andrade lamenta nota na trave (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)







Publicada em 05/08/2024 - 08:50 • Paris (FRA)

A final da trave na ginástica teve um gosto para Rebeca Andrade. Em sua primeira final individual nas Olimpíadas de 2024, a brasileira viu Simone Biles cair e tinha a chance real de conquistar o ouro, mas recebeu nota 13.933 e ficou fora do pódio.

A medalha de ouro na categoria ficou com a italiana Alice D'Amato, que conseguiu 14.366 em sua apresentação. Nas redes sociais, internautas foram à loucura com a decisão da arbitragem pela nota baixa da estrela do Brasil.

O início do dia não foi nada bom para as ginastas dos Estados Unidos. Duas das favoritas a medalha, Simone Biles e Sunisa Lee caíram do aparelho e ficaram totalmente sem chance de medalha.

Rebeca Andrade cumpriu sua série de forma muito correta, sem nenhum desequilíbrio significativo, mas por estratégia da brasileira, a nota de partida foi diminuída em relação à classificação e acabou sendo insuficiente para conquistar um lugar no pódio.