Bruno Caboclo encara marcação de Kevin Durante durante duelo nas Olimpíadas (Foto: Damien MEYER / AFP)







Publicada em 07/08/2024 - 11:52 • Paris (FRA)

Um dos astros do Dream Team de basquete dos Estados Unidos, Anthony Edwards ficou surpreso com o talento de Bruno Caboclo, ala do Brasil. Após a vitória dos americanos diante da Seleção por 122 a 87, em jogo realizado nesta terça-feira (6), o jovem atleta comentou a performance do brasileiro, que foi o cestinha da partida.

- Eu não conhecia o Bruno Caboclo. Ele é bom demais! Fiquei impressionado! - afirmou.

O ala brasileiro terminou a partida das quartas de final com 30 pontos, à frente dos maiores pontuadores do Dream Team, Devin Booker (18) e o próprio Anthony Edwards (17). Atleta do Partizan, da Sérvia, Bruno Caboclo teve passagem pela NBA entre 2014 e 2021, alternando entre as principais franquias e as equipes da liga de desenvolvimento. Depois do desempenho nos Jogos Olímpicos, cria-se a exepctativa entre o público brasileiro de um possível retorno.

O destaque do Brasil recebeu elogios de um dos principais jogadores da NBA na atualidade. Apesar da pouca idade, apenas 23 anos, Anthony Edwards já liderou o Minnesota Timberwolves à final da Conferência Oeste na última temporada. O americano é considerado uma das "caras da liga".