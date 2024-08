Destaque do Brasil nas Olimpíadas, Bruno Caboclo teve passagem pela NBA; relembre

Bruno Caboclo pontuando sobre Anthony Davis em Brasil x EUA (Foto: Damian Meyer/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 22:23 • Rio de Janeiro

Principal destaque da Seleção Brasileira de Basquete nas Olimpíadas, o pivô Bruno Caboclo brilhou novamente nesta terça-feira (06) na derrota para os Estados Unidos que custou a eliminação do Brasil no basquete masculino em Paris e despertou diversos elogios até mesmo dos adversários.

Cestinha da partida, Bruno Caboclo anotou 30 pontos e seis rebotes nos seus 34 minutos em quadra, com um aproveitamento de 13 acertos em 20 tentativas comandando o ataque brasileiro. Para efeito de comparação, o segundo melhor pontuador do confronto foi o ala-armador Anthony Edwards, que marcou 17 pontos saindo do banco de reservas.

➡️Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e veja as notícias em tempo real

Em entrevista concedida logo após a partida desta terça-feira (06), Anthony Edwards se mostrou bastante impressionado com o desempenho de Bruno Caboclo, afirmando que não o conhecia antes de estudar o time do Brasil para as Olimpíadas.

- Ele é muito bom. Eu não sabia nada sobre ele antes da gente começar a estudar o Brasil, mas ele me impressionou. Ele é muito bom -, afirmou.

Bruno Caboclo teve passagem inconsistente pela NBA

Hoje, aos 28 anos, Bruno Caboclo é um dos principais destaques do Partizan, clube da Sérvia e um dos melhores de toda a Europa. Suas atuações na equipe e na Seleção Brasileira despertam olhares e muito se especula sobre uma nova chance ao brasileiro na NBA.

Caboclo foi selecionado no draft de 2014 pelo Toronto Raptors, onde passou quatro temporadas. Em 2018, acabou sendo trocado pelo Sacramento Kings, mas foi dispensado em seguida. Teve rápida passagem pelo time de desenvolvimento do Houston Rockets no mesmo ano, mas saiu ao fim da temporada.

Em 2019, passou a temporada no Memphis Grizzlies e foi trocado no ano seguinte novamente para o Houston Rockets, onde novamente passou pouco tempo até ser dispensado, encerrando sua passagem até então pela liga de basquete americana.