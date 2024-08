Vitória parcial e Bruno Caboclo cestinha: web celebra ‘pequenas alegrias’ em derrota do Brasil contra os EUA

Bruno Caboclo em ação contra os Estados Unidos nas Olimpíadas (Foto: Aris MESSINIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 18:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Todos sabiam que uma vitória do Brasil diante dos Estados Unidos nas Olimpíadas seria muito difícil. O Dream Team confirmou o favoritismo e venceu por 35 pontos de diferença (122 a 87), mas os brasileiros lidaram com a situação com bom-humor e até comemoraram as "pequenas alegrias" do duelo.

O início do Brasil, abrindo 2 a 0 no placar, foi celebrado por internautas. O mesmo aconteceu na vitória parcial durante o terceiro quarto da partida. A web ainda comemorou a partida de Bruno Caboclo contra os EUA, que terminou o jogo como cestinha, com incríveis 30 pontos. Veja abaixo alguns dos comentários bem-humorados nas redes sociais.

Ao fim da partida, o Brasil foi atropelado pelo Dream Team dos EUA por 122 a 87 e está eliminado nas quartas de final das Olimpíadas 2024. A partida marca a maior vitória desta edição dos Jogos, com 35 pontos de diferença.