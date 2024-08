Web vai à loucura com enterrada de Yabusele sobre LeBron James em EUA x França nas Olimpíadas: ‘Humilhado por jogadorzinho’

Yabusele entrerra contra Lebron James (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 17:51 • Rio de Janeiro

A enterrada de Guerschon Yabusele sobre LeBron James na partida entre Estados Unidos e França, pela final do basquete masculino das Olimpíadas, chamou atenção de torcedores na web. O lance aconteceu no segundo quarto da partida, quando o ala francês conseguiu a cesta marcado pelo astro do Dream Team.

Nas redes sociais, internautas foram à loucura com a jogada do atleta que atua pelo time de basquete do Real Madrid. Em diversas publicações no X (antigo Twitter), fãs comentaram o lance, com comparações entre LeBron e Michael Jordan e ironizando o americano, afirmando que ele foi "atropelado" ou "morto" pelo francês.

Confira abaixo algumas publicações sobre a enterrada de Yabusele sobre LeBron James em EUA x França:

✅ FICHA TÉCNICA

França x EUA

Final - Basquete masculino - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: AccorHotels Arena, em Paris, na França

📺 Onde assistir: Sportv, Globoplay e CazéTV

🏀 PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Vicent Collet)

Nando de Colo, Bilal Coulibaly, Guerschon Yabusele, Victor Wembanyama e Rudy Gobert.

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Steve Kerr)

Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant e Joel Embiid.