Arthur Elias, técnico da Seleção feminina, analisa reencontro contra a Espanha na semifinal das Olimpíadas

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 08:48 • Rio de Janeiro

Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira feminina, planeja e analisa reencontro contra a Espanha na semifinal das Olimpíadas 2024. O treinador reconheceu que a estratégia contra as espanholas era manter o empate, que bastaria para o Brasil se classificar às quartas de final.

Após a expulsão de Marta no começo da primeira etapa e a lesão de Antonia, a estratégia mudou e resultou na vitória espanhola por 2 a 0.

- A Espanha tenta controlar - e consegue - todos os seus jogos com posse, eficiência e grandes atletas. O plano da primeira fase tinha sido desenhado já na Granja, mas temos um segundo plano também e vamos escolher dentre esses dois ou fazendo um híbrido ao que já treinamos. Estou muito confortável para agora ter a cabeça muito focada nesse confronto. - disse Arthur Elias, técnico da Seleção feminina.

A derrota brasileira tinha complicado a sobrevivência da Seleção no futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, mas conseguiram a vaga e, logo depois, classificaram contra a França, donos da casa. Diante das francesas, o Brasil já mudou a postura defensiva, marcando forte no meio-campo e ficando menos dentro da área do que contra as espanholas.

- No mata-mata sempre tudo é muito igual, só o nosso jogo não foi para a prorrogação. É uma competição diferente que começamos, e esperamos ter um jogo diferente também. Entendendo que é um jogo decisivo, é um mata, antes precisávamos do empate para classificar, agora é um outro contexto. Que bom que elas jogaram uma prorrogação e nós, não. - salientou o técnico.

Após classificar sobre a França na fase anterior, com gol marcado por Gabi Portilho próximo do fim do jogo, o Brasil vai à semifinal e terá a chance de revanche contra a Espanha, na próxima terça-feira (6), às 16h (de Brasília).