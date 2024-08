Brasil tem chance de ganhar medalha nas Olimpíadas hoje?

Tatiana Weston-Webb briga por medalha no surfe feminino (Foto: Ed Sloane / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 00:02 • Paris (FRA)

Depois de um domingo (4) com algumas más notícias, o brasileiro anseia por uma segunda-feira de melhores resultados. E a expectativa é de medalhas para o Brasil. Veja abaixo os atletas brasileiros com mais chances de subir ao pódio no dia.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade já ganhou duas medalhas nesta edição dos Jogos Olímpicos e está empatada com Torben Grael e Robert Scheidt na lista de maiores medalhistas brasileiros da história. Nesta segunda-feira, a ginasta tem possibilidade de subir ao pódio também na trave e no solo. No segundo aparelho, as chances são enormes. No primeiro, não é favorita, mas pode ficar entre as três primeiras.

Ana Sátila

Ana Sátila está classificada para as quartas de final na canoagem slalom caiaque extremo, uma das suas especialidades. As quartas de final, semifinais e a grande final serão realizadas nesta segunda-feira. A brasileira já tem uma prata mundial na modalidade e pode subir ao pódio olímpico.

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb

No Taiti, o Brasil pode terminar o dia com duas medalhas. Os surfistas Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb estão nas semifinais. As decisões serão realizadas logo na sequência. Medina é o grande favorito ao ouro, mas tem missão difícil contra o australiano Jack Robinson. Tati enfrenta a costa-riquenha Brisa Henessy, um duelo que tende a ser equilibrado. Nas decisões, Gabriel pode pegar Alonso Correa ou Kauli Vaast, enquanto Weston-Webb encara Caroline Marks ou Johane Defay.