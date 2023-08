Em vídeo divulgado no canal do Youtube nesta sexta-feira, o prefeito abriu seu gabinete para conversar sobre o legado olímpico que ficou na cidade do Rio de Janeiro. Desde o início Eduardo assumiu a culpa do governo sobre o descuido com o espaço onde estava a Vila Olímpica, mas também destacou que nem todos os ambientes, são ainda mantidos pelo poder público.