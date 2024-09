São Paulo receberá o primeiro jogo da NFL no Brasil (Foto: Mike Carlson/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro

Na última sexta-feira (30), o wide receiver AJ Brown e o cornerback CJ Gardner-Johnson, ambos do Philadelphia Eagles, deram declarações polêmicas sobre a primeira partida oficial da NFL que será realizada no Brasil. Um dos jogadores dos Eagles chegou a revelar que recebeu diversas restrições para o período que ficará em São Paulo.

- Tivemos uma reunião quinta e nos disseram vários "não façam isso", então só quero ir lá, ganhar o jogo de e voltar para casa (risos). Meu pensamento inicial (era curtir a cidade), mas depois de ouvir tudo isso, provavelmente vou ficar no meu quarto - declarou AJ.

AJ Brown é um dos principais jogadores da NFL (Foto: Reprodução)

- Eles nos disseram para permanecer no hotel e naquela região (...) Então nós vamos, espero, vencer um jogo e voltar para casa - acrescentou Nick Gates, jogador da linha de frente do Philadelphia Eagles.

Além dos jogadores do Philadelphia Eagles, o cornerback CJ Gardner-Johnson repostou alguns posts contendo algumas fake news publicados por uma conta dedicada a conteúdos de NFL, no X. A publicação citava as queimadas, ondas de crimes no estado de São Paulo e surtos de doenças. No repost o jogador questiona: 'Vocês realmente acham que é seguro jogar lá??'.

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam no dia 6 de setembro em São Paulo, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians localizado em Itaquera. A partida é válida pela NFL.

- Entrevistas concedidas ao portal 'Espn'.