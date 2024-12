Onde assistir e horário da partida Bauru x Pato pelo NBB

Nesta sexta-feira (13), o Bauru recebe o Pato Basquete, às 19h30m (de Brasília), no Ginásio Panela de Pressão, pelo Caixa NBB 2024/2025. A partida tem transmissão do YouTube do NBB, do NBB Basquetpass e do Jumper Brasil.

O Bauru ocupa a terceira colocação na tabela, com 69,2% de aproveitamento. A equipe treinada por Paulo Cézar Jaú tem 9 vitórias e 4 derrotas na temporada . No compromisso anterior pelo NBB, foi derrotada fora de casa pelo União Corinthians por 83 a 77. Na ocasião, o destaque do time paulista foi o amador Brite, que anotou 22 pontos. O jogador de 30 anos é o cestinha da competição com 270 pontos e tem média de 20,7 por partida.

Já o Pato Basquete é o 11º colocado do NBB e tem mais derrotas que vitórias na temporada. O time de treinado por Renan Gitiony soma 5 triunfos em 13 jogos e não tem mais chances de alcançar a Copa Super 8, torneio que reúne os 8 melhores times do primeiro turno. No dia 5 de dezembro, a equipe da cidade de Pato Branco (PR) foi derrotada fora de casa pelo líder Minas Tênis Clube por 97 a 70. Apesar do revés, Wrighten anotou 26 pontos e, com 100% de aproveitamento, acertou sete bolas de fora do perímetro.

Além de Wrighten, Barnes também se destacou no confronto com o líder do campeonato. O jogador anotou 20 pontos e converteu 4 dos 5 arremessos de três pontos realizados. Com 34 anos, o amador da equipe do interior do Paraná é o segundo maior pontuador desta temporada da competição, com 232 pontos. Além disso, o norte-americano detém o recorde de maior número de pontos em uma partida desta edição do NBB. Na derrota para o São Paulo por 88 a 81, no dia 18 de outubro, Barnes anotou 52 pontos e se consagrou como o segundo maior pontuador de uma partida na história do Novo Basquete Brasil, ficando atrás apenas de Marcelinho Machado, que anotou 63 pontos na vitória do Flamengo contra o São José por 101 a 86, em 2010.

Os detalhes de Bauru x Pato Basquete pelo NBB:

Ficha técnica ✅

Bauru x Pato Basquete - NBB

🗓 Data: 13 de dezembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: 19h30m (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Panela de Pressão, Bauru (SP)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, NBB Basquetepass e Jumper Brasil