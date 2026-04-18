Flamengo e Franca buscam fazer história em Final Four da BCLA

Entre aos principais equipes de basquete do continente, o Flamengo e o Franca buscam mais um título continental na Basketball Champions League Americas (BCLA). A vitória de um dos clubes brasileiros aumenta significativamente a vantagem do Brasil sobre os outros países sul-americanos. Até o momento, a disputa está em 4 a 2 após seis temporadas de torneio desde a estreia.

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O ginásio do Obras Sanitários foi o escolhido como palco do Final Four – como é conhecida a etapa com as semifinais, final e terceiro lugar – entre os dias 17 e 18 de abril. A competição determinará o representante das Américas no Mundial de Clubes, agendado para o fim deste ano.

No primeiro dia de atividades, o Franca enfrentará o Nacional-URU na semifinal. Flamengo e Boca Juniors-ARG, finalistas da última edição, competirão pela outra vaga na final. Já neste sábado (18), o dia será dedicado à disputa do terceiro lugar e à grande final entre os vencedores da primeira etapa do Final Four.

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Detalhes das partidas do Final Four

Sexta-feira, dia 17 de abril

17h40 - Franca x Nacional-URU - YouTube BCLA Américas

21h40 - Flamengo x Boca Juniors-ARG - YouTube BCLA Américas

Sábado, dia 18 de abril

17h40 - 3º lugar - YouTube BCLA Américas

21h40 - Final - YouTube BCLA Américas

*Todos os horários estão do fuso de Brasília

Brasil chega em força dupla na BCLA: Flamengo e Franca

Atual campeão das Américas, o Flamengo marca presença pelo quarto ano seguido na fase final do torneio. O Rubro-Negro encara na semifinal o Boca Juniors, equipe anfitriã, em reedição da decisão do ano passado. Já o Sesi Franca terá pela frente o Nacional, do Uruguai, único time invicto na competição até o momento com oito vitórias em oito jogos.

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O FlaBasquete busca o tricampeonato da BCLA, enquanto o Franca tenta seu segundo título continental. Quem vencer o campeonato, garante vaga na próxima edição da Copa Intercontinental da FIBA.

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Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

🏀 Aposte na vitória do Flamengo ou Franca na BCLA

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